RDC: l’OIF devrait se charger de l’audit du fichier électoral

En RDC, il n’y aura pas d’appel d’offres pour l’audit du fichier électoral, selon plusieurs sources au sein de la Commission électorale. Des discussions sont en revanche engagées depuis un mois et demi avec l’OIF, l’Organisation internationale de la Francophonie, qui devrait donc auditer ce fichier, critiqué par l’opposition.

En annonçant un appel d'offres pour l'audit du fichier électoral début avril, le vice-président de la Céni pensait mettre fin à la polémique sur la fiabilité de ce fichier, mais cette annonce a au contraire suscité une nouvelle crainte. Celle d'un retard dans le calendrier, car en théorie tout doit être bouclé le 25 mai.

Finalement, d'appel d'offres, il n'en est pas question, affirme aujourd'hui à la direction de la Commission électorale. C'est l'OIF qui devrait réaliser l'audit. L'Organisation internationale de la Francophonie a été sollicitée formellement, il y a un mois et demi, par la Céni et, depuis, les discussions sont en cours.

L’opposition s’inquiète

L'OIF met en avant son expérience en RDC. C'est déjà elle qui avait audité le fichier électoral congolais en 2015, mais l'Organisation va devoir rassurer. « L'opposition ne la considère pas comme un acteur indépendant », s'inquiète un diplomate.

L'opposant Martin Fayulu par exemple souhaite que l'opposition puisse avoir « un droit de regard » et envoyer ses propres auditeurs. Il dénonce le faible taux d'enrôlement, selon lui, dans plusieurs provinces considérées comme des bastions de l'opposition et doute « qu'il soit possible de réaliser en 20 jours un audit de 40 millions d'électeurs ».

Pour ce qui concerne l’audit de la machine à voter, en revanche, il y a aura bien un appel d’offres confirme la Céni, mais il n’est pas encore lancé. Le président de l’institution n’avance pas de date limite, car pour lui, cet audit est une « activité secondaire pour plaire, qui n’était pas prévue dans le calendrier ».