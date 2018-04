Cap-Vert: Praia au rythme de la famille du Kriol Band et du futuriste Afrotronix

Une semaine de musique exceptionnelle s'achève ce samedi 21 avril 2018 à Praia, au Cap-Vert, avec la dernière soirée du Kriol Jazz Festival. Un groupe spécialement créé pour les dix ans de l'évènement fera le concert de clôture. Et en parallèle de ce célèbre festival, s'est tenu sur la même scène ces derniers jours l'Atlantic Music Expo. L'occasion pour certains artistes de déployer tout leur talent, comme le prince de l'électro Afrotronix.

A l'occasion des dix ans de ce festival hors du commun, José Da Silva, producteur de Cesaria Evora, a eu une idée un peu folle : créer un groupe, le Kriol Band, avec des musiciens venus d'îles de toute la planète. Un concert de clôture qui s'annonce grandiose.

Je me suis dit: qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner certainement quelque chose de merveilleux. La rencontre, la musique qui sort... Ça remplit l'âme ! La dernière répétition du Kriol Band avant la clôture du festival

En parallèle du Kriol Jazz Festival, un second évènement, l'Atlantic Music Expo, a permis au public de decouvrir une trentaine d'artistes de l'archipel et du monde entier. Ce grand marché de la musique vise justement à aider ces musiciens à se développer et à lancer leur carrière. Et un jeune tchadien, Caleb Rimtobaye, alias Afrotronix, a littéralement retourné le public lors de son concert.

Le futur, c'est nous qui le décidons. Et moi, dans mon univers artistique, j'ai le projet de ce futur où tout est possible. L'univers futuriste et l'Afrique forte de Caleb Rimtobaye