La communauté rwandaise en Ouganda a commémoré le génocide des Tutsis

Une cérémonie en présence notamment de l'ambassadeur du Rwanda en Ouganda a eu lieu ce samedi 21 avril sur les rives du lac Victoria à Kasensero où un mémorial a été construit. C'est là que 2 875 corps, charriés par la rivière Akagera, avaient été repêchés en 1994. Près de 11 000 au total ont été retrouvés en Ouganda.

Des fosses communes font face au lac Victoria. Le lieu est calme décoré de fleurs et entouré de verdure. Un vieil homme est visiblement ému. Il a accroché une photo de lui sur son torse. On le voit plus jeune à côté d'une grande croix blanche sur des monticules de terre.

Veronia Katongole a participé à l'inhumation des dépouilles retrouvées. « J'ai beaucoup souffert de la putréfaction des corps malgré les masques que m'avait laissés un Français pour me protéger de la puanteur, confie-t-elle. Et en plus, je devais me battre contre les chiens qui voulaient dévorer les corps. »

Jean de Dieu a le regard perdu. C'est un survivant. Son père et ses frères et soeurs ont été tués pendant le génocide. « Dans mon esprit, dit-il, ils sont ici. Chaque année, je viens ici pour me souvenir de ma famille. On m'a dit qu'ils avaient été jetés dans la rivière. Je n'ai jamais vu les corps d'aucun d'entre eux. Mais quand je viens ici pour me souvenir, je les imagine dans ma tête et quand j'ai fini, je me sens heureux. »

Des fleurs fraîches sont déposées sur les pierres funéraires. Une flamme est allumée face au lac en mémoire des disparus.