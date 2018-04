M'Bouillé Koité est en tournée pour fêter son prix Découvertes RFI 2017. Après Ndjaména, Brazzaville et Abidjan, le chanteur et guitariste malien de 27 ans fait escale à Paris ce mardi 24 avril. Son concert à La Place est retransmis en direct à partir de 18h TU sur rfi.fr et en Facebook live. Un moment fort pour ce jeune musicien déjà très connu au Mali. Sur scène, il aura forcément une pensée pour son oncle, le célèbre chanteur Habib Koité, et pour sa mère.

Au-delà du Mali, c'est maintenant que je veux commencer ma carrière, même si, par exemple, à bamako j'ai fait un concert dans le stade et c'était rempli. M'Bouillé Koité, prix découvertes RFI 2017, en tournée et en concert à Paris

Après ce concert parisien, M'Bouillé Koité s'envolera pour le Burkina (concerts à Ouaga et Bobo les 27 et 28). Sa tournée avec RFI doit aussi le conduire en Guinée Equatoriale, à Lomé et Cotonou d'ici le 5 mai.