Gabon: le président Ali Bongo lance un Fonds d'initiative départementale

Au Gabon, le président Ali Bongo a lancé le week-end dernier à Franceville au sud-est du pays, un Fonds d'initiative départementale (FID) pour moderniser l'arrière-pays, créer des emplois et la croissance économique. Il s'agit d'une enveloppe d’un milliard de francs CFA pour chacun des 48 départements du pays. L'argent provient du budget de l'Etat et doit être utilisé avant fin 2019.

Ali Bongo a rassemblé dans une salle les 9 gouverneurs de provinces, tous les préfets et les 48 présidents des assemblées départementales. En face d'eux, la population. A tous, le président gabonais a expliqué son projet.

« Les populations vont réfléchir et vont donner deux ou trois choix (de secteurs à développer, ndlr) au préfet, le préfet va amener cela au niveau du gouverneur, a déclaré le président gabonais. Le gouverneur réunira tous les préfets, tous les élus locaux, le gouverneur ensuite, transmettra cela au ministre de l’Intérieur qui m’amènera tous ces projets-là. Le Premier ministre et moi-même, nous allons revoir tout cela et c’est seulement là que nous allons donner l’ordre de décaisser ».

Tout parait clair. Cependant, les populations n'y croient pas vraiment. Dans le passé, Omar Bongo a investi chaque années 50 milliards de francs CFA pour développer une province. Cela s'appelait à l'époque « Fêtes tournantes » car les investissements réalisés devaient être inaugurés le 17 août, jour de la fête nationale. Malheureusement, tout le pactole ou presque a été détourné et personne n'a été inquiété.