Algérie: le CICR remet 30000 archives de la guerre d'indépendance

C'est un fonds documentaire impressionnant. L'Algérie a récupéré mercredi 25 avril 30 000 archives de la guerre d'indépendance. Ces documents qui appartiennent à la Croix-Rouge ont été transmis aux Archives nationales algériennes.

C'est le témoignage du travail humanitaire de la Croix-Rouge pendant la guerre d'indépendance algérienne. Photos, correspondances avec les autorités, rapports, sont une source d'information sur les lieux de détention, l'aide aux réfugiés aux frontières avec la Tunisie et le Maroc, et sur les différentes parties du conflit. L'objectif selon la responsable du Comité international de la Croix-Rouge est de permettre aux chercheurs algériens d'avoir accès à ces sources. L'organisation humanitaire a affirmé que d'autres documents seraient remis plus tard à l'Algérie.

Pour le directeur des Archives nationales algériennes, ce don est « d'une valeur inestimable ». D'autant qu'Alger n'a toujours pas récupéré toutes les archives de la période coloniale, une partie importante est classée en France.

Fin 2017, Emmanuel Macron avait promis de remettre aux Algériens des copies des documents. Mais il faudrait pour cela que le Parlement français vote une loi de déclassification des archives.