Gabon: Moïse Bibalou Koumba élu président du Centre gabonais des élections

Au Gabon, le processus électoral dans la perspective des prochaines élections législatives, dont la date n'est toujours pas encore connue, vient de franchir un grand pas. Jeudi, une commission spéciale composée par cinq représentants de l'opposition et cinq de la majorité a élu le président du Centre gabonais des élections (CGE). Elu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois, le président du CGE aura la lourde mission d'organiser ces élections attendues depuis décembre 2016.

Moïse Bibalou Koumba, 57 ans est magistrat hors hiérarchie. Il était en fonction à la Cour constitutionnelle et devient le premier président élu de la Commission électorale qu'on appelle désormais Centre gabonais des élections (CGE).

L'institution remplace l'ancienne commission électorale dont le président était désigné par la Cour constitutionnelle et les membres par l'opposition et la majorité. Pour plus d'indépendance, la classe politique a décidé, lors d'un dialogue national, de procéder à un appel à candidatures. Une commission paritaire majorité et opposition a élu le président.

La tâche qui attend Moïse Bibalou Koumba est immense. Cet ancien président de la Commission nationale électorale entre 2002 et 2003 doit aussitôt prendre en main le dossier des élections législatives déjà reportées à plusieurs reprises.

Il doit harmoniser avec le gouvernement le recensement des électeurs, imprimer les cartes d'électeurs, fixer une date pour ces élections que les acteurs politiques souhaitent être les plus justes, équitables et transparentes. L'objectif est d'éviter des nouvelles violences post-électorales dans le pays.