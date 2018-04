Burkina Faso: l'armée mène des opérations antiterroristes dans le nord et l'est

Au Burkina Faso, les forces armées ont mené une opération dans les régions de l'est et du nord du pays. Plusieurs suspects ont été interpellés et des engins explosifs neutralisés. Il s'agit du deuxième type d'intervention menée par les forces armées burkinabè depuis la fin de l'année dernière.

Selon l'état-major général des armées burkinabè, une centaine de personnes ont été interpellées au cours de deux opérations menées dans le nord et l'est du pays. D'après l'armée, les opérations de bouclage le long de la bande frontalière du nord ont également permis l'arrestation d'individus recherchés et la neutralisation d'engins explosifs.

Le même type d'opération a été menée à l'est, dans les forêts de Nakortougou et Foutouri. Elles ont conduit à l'interpellation d'individus et à la saisie de matériels, selon un communiqué de l'état-major.

Groupe terroriste à la frontière nigérienne

Selon plusieurs sources, à la suite d'une alerte donnée par les renseignements, les forces de défense et de sécurité ont délogé des présumés terroristes qui s'étaient retranchés avec une importante quantité d'armes et de munitions dans un village de la commune de Foutouri.

En début d'année, un agent des eaux et forêts et un policier avaient été tués dans deux attaques distinctes dans cette région de l'est du Burkina Faso.

Le ministre de la Sécurité avait déclaré qu'un groupe terroriste cherchait refuge en essayant d'envahir les forêts de l'est du Burkina Faso. Ce groupe avait auparavant fui le Niger suite à des opérations menées par l'armée nigérienne.