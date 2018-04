Criminalité à Lubumbashi: manifestation de la Lucha interdite, un militant retenu

RDC, la population de la province du Haut-Katanga dénonce la recrudescence de l’insécurité dans la ville de Lubumbashi. Vols, assassinats, viols sont quotidiennement enregistrés et des hommes en uniforme sont pointés du doigt. Le mouvement citoyen Lucha avait prévu une manifestation, hier vendredi pour fustiger l’inefficacité des autorités et des services de l’ordre et de sécurité. La manifestation n’a pas été autorisée. Un des militants de la Lucha a été enlevé et retenu loin de la ville, du côté de l’aéroport.

Golf Plateau, un soir vers 22 heures. Un frère et une sœur suivent le match Barcelone/AS Roma. Un groupe d’hommes en armes fait irruption dans la maison et réclame 100000 dollars. Faute de voir leur exigence satisfaite, les bandits emportent une jeep de la famille. L’un d’entre eux tente de violer la fille, le frère s’interpose. Il est abattu sur place ; blessée, la fille succombera deux jours plus tard à l’hôpital. « C'est chaque nuit que des crimes du genre sont commis dans la ville de Lubumbashi », témoigne maître Sonvil Mukendi.

Les tirs sont souvent nourris maisles malfaiteurs peuvent parfois opérer pendant deux heures sans que la police n’intervienne. Outre Plateau Golf, les quartiers de Kabulameshi, Katuba Kananga, Gécamines Tshasasa et Hewa Bora sont également touchés par ce phénomène. Et tout ceci alors que se déroule à Lubumbashi l’opération Kimia, d'un mot swahili qui signifie «calme» ou «paix». Une opération qui a succédé à celle dite Kibunu ou «coup de tête» mais sans résultat probant.

Quelque 80 malfaiteurs ont été appréhendés et présentés à la population, mais la situation ne fait que s’empirer.