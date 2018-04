Buteurs africains: en Turquie, Nabil Ghilas tient la forme

Titulaire le 15 avril dernier, pour la première fois depuis novembre, l’international algérien Nabil Ghilas profite de sa forme. Il a inscrit un doublé Göztepe qui recevait Karabükspor. Celui qui avait participé au Mondial 2014 au Brésil a désormais 6 buts à son compteur. Retrouvez tous les buteurs africains qui ont marqué en Europe ce week-end.

ANGLETERRE/Premier League – 36e journée

Everton est allé glaner un succès sur la pelouse d’Huddersfield (0-2). Le Sénégalais Oumar Niasse est à l’initiative de la deuxième réalisation des Toffees (77e).

A domicile, Crystal Palace a écrasé Leicester (5-0) ! L’international ivoirien Wilfried Zaha a inscrit le premier but de la série à la 17e minute.

BELGIQUE/Pro Ligue – Play-offs

Le Tunisien Hamdi Harbaoui et le Nigérian Peter Olayinka sont à l’origine de la victoire de Zulte Waregem sur Mouscron (1-2).

ESPAGNE/Liga – 35e journée

Le Sénégalais Amath Ndiaye Diedhiou a inscrit le premier but de Getafe à la 18e minute. Gérone, l’adversaire du jour, a finalement égalisé à la 45e minute (1-1).

FRANCE/Ligue 1 – 35e journée

Face à Nantes, Lyon a poursuivi sa bonne série avec un 7e succès de rang en L1 (2-0). Le Burkinabè Bertrand Traoré s’est illustré avec une frappe du gauche à la 68e minute. Lyon monte à la 2e place du Championnat de France.

L’Ivoirien Nicolas Pépé et le Malien Yves Bissouma ont été cruciaux dans la victoire de Lille face à Metz (3-1). Pépé, passeur décisif à deux reprises, a parfaitement enroulé un ballon du gauche qui a terminé dans le petit filet (45e+2). Quant à Bissouma, il s’est retrouvé seul face au gardien qui arrête sa première frappe. Mais le ballon revient dans les pieds de Bissouma qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide. Lille, qui n’avait plus gagné depuis trois mois et onze matches de championnat, reste toutefois avant-dernier et premier relégable.

L’international sénégalais Younousse Sankharé a ouvert le score pour Bordeaux face à Dijon (25e). Le Tunisien Naïm Sliti a eu beau répondre sur penalty à la 54e pour égaliser, les Bordelais se sont finalement imposés 3-1.

Joris Gnagnon, Franco-Ivoirien qui évolue à Toulon, a inscrit un but contre son camp face à Rennes. Les Bretons l’ont emporté 2-1 à domicile, chose qu’ils attendaient depuis deux mois !

L’Algérien Idriss Saadi a ouvert le score d’une tête plongeante à la 21e minute face à Nice. Le club de la Côte d’Azur a égalisé grâce à l’Italien Mario Balotelli sur penalty (59e).

Un but de la tête du Franco-Ivoirien Ismaël Traoré en fin de rencontre (79e) a permis à Angers de faire match nul face à Marseille (1-1).

TURQUIE/SÜPER LIG – 31e journée

L’international algérien Nabil Ghilas et l’international sénégalais Demba Ba ont participé à la large victoire de Göztepe sur Karabükspor (5-0). Demba Ba a trouvé le chemin des filets à la 80e minute tandis que Nabil Ghilas s’est fendu d’un doublé (64e et 77e). Titularisé pour la 8e fois seulement, Nabil Ghilas s’était déjà illustré lors des deux précédentes rencontres. Avec 6 buts, il est désormais co-meilleur buteur de Göztepe à égalité avec Demba Ba.

Istanbul Basaksehir a fait le travail en allant battre très largement Osmanlispor (1-4). Le Togolais Emmanuel Adebayor a signé le deuxième but (74e).