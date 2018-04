Brazzaville: la commission Climat du bassin du Congo et le Fonds bleu sur les rails

Onze chefs d'Etat africains étaient réunis dimanche 29 avril à Brazzaville pour affirmer leur soutien à l'initiative du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ; un projet initié par le Congo pour protéger ce massif forestier de 220 millions d'hectares. Invité d'honneur du sommet, le roi Mohammed VI du Maroc est prêt à mettre la main à la pâte. La réunion de Brazzaville a permis la signature d'un protocole d'accord sur la Commission climat du Bassin du Congo et les bailleurs sont invités à participer au financement.

A la tribune du sommet, tous les chefs d’Etat qui ont pris la parole ont souligné l’importance de financer le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

Invité d’honneur du sommet, le roi Mohammed VI du Maroc, soutient l’initiative. « Nous avons choisi de soutenir ce programme, car il est fondé sur un nouveau paradigme qui répond aux besoins présents et futurs. Il s’appuie, en effet, sur des programmes intégrés, inclusifs et solidaires de la nouvelle économie bleue (Feba). La mise en place du Fonds Bleu doit s’accompagner de la mobilisation de tous les acteurs économiques et de la société civile pour que s’engagent des actions concrètes d’atténuation et d’adaptation ».

L’hôte du sommet et initiateur du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, le président congolais Denis Sassou-Nguesso, a sollicité la mobilisation des partenaires internationaux. « Le moment est venu de rendre effectif le fonctionnement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. Ces deux instruments novateurs restent ouverts aux contributions des pays membres de l’organisation des Nations unies », a déclaré le président congolais.

Au terme du sommet, un protocole d’accord instituant la Commission climat du bassin du Congo a été signé.