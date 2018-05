Soudan du Sud: nouveau report pour la reprise des négociations de paix

Au Soudan du Sud, les négociations de paix pour mettre fin à cinq ans de guerre n’ont toujours pas repris. Un nouveau cycle de pourparlers devait s’ouvrir cette semaine en Ethiopie. Mais il a, à nouveau, été reporté par l’organisation régionale, l'IGAD, qui est le médiateur entre le gouvernement sud-soudanais et l’opposition. Une nouvelle date a été fixée au 17 mai.

C’est la deuxième fois en un mois que ces négociations sont reportées. Selon un communiqué de l’organisation régionale, les positions des uns et des autres sont encore trop éloignées pour une reprise des discussions et l’IGAD a besoin de plus de temps pour réconcilier les deux parties.

D’un côté, le gouvernement de Salva Kiir, de l’autre une quarantaine de partis d’opposition, dont le principal, le « SPLM en opposition » de l’ex-vice-président Riek Machar. Depuis plus d’un an, ce dernier se trouve en résidence surveillée en Afrique du Sud. Son parti demande son retour au pays pour qu’il puisse participer aux négociations. Ce à quoi le gouvernement de Juba s’oppose.

Selon un porte-parole du SPLM en opposition, les positions sont irréconciliables. Le gouvernement ne fait aucune concession et ne montre aucune volonté politique pour reprendre ces négociations. Une nouvelle date a été au 17 mai, mais selon une chercheuse spécialiste du Soudan du Sud, ce report de deux semaines n’est pas bon signe. Il indique, en effet, l’organisation régionale a perdu la main dans les négociations.