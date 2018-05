Côte d’Ivoire: une loi pour lutter contre la contrebande de produits agricoles

Jusqu'à 10 ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende. C'est, en Côte d’Ivoire, ce que prévoit la nouvelle loi punissant la contrebande de produits agricoles comme le cacao, la noix de cajou ou encore le café. Le pays enregistre chaque année un important manque à gagner à cause de l'évasion hors de ses frontières de ces produits agricoles. Jusqu'à présent la loi n'était pas assez dissuasive, estime le porte-parole du gouvernement ivoirien. Reste désormais à mettre en place les mécanismes pour mieux contrôler les frontières, réclament les exportateurs.

La contrebande de produits agricole fait perdre des dizaines de milliards de francs CFA à l'état ivoirien. Rien que pour le cacao – l’une des deux filières les plus touchées, avec l’anacarde – ce seraient près de cent mille tonnes qui partiraient chaque année vers le Ghana.

Pourquoi ? Parce que ces produits, dont l'état garantit le prix, se vendent plus chers chez les voisins. Ainsi, le kilo de cacao vaut 700 francs CFA en Côte-d'Ivoire, contre plus de 950 francs CFA au Ghana. D'où la contrebande et un manque à gagner pour le fisc ivoirien. Une contrebande qui entrave également les efforts d’Abdijan pour développer la transformation de ses produits de base.

Des moyens d'action à mettre en place

L'Etat a donc durci la loi. Désormais toute personne qui aura organisé ou participé à l'exportation illégale de ces produits risque jusqu'à dix ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende. Une loi dissuasive, se réjouissent les exportateurs, mais encore faut-il que la police, les douanes et la gendarmerie ivoirienne aient les moyens d'intercepter les contrebandiers.

Car, souvent, les opérations se déroulent de nuit et en brousse. Par ailleurs, dans un passé récent certains ex-chefs de la rébellion ivoirienne trempaient dans le trafic et des complicités existent toujours dans certaines régions. Ce qui rend la lutte contre ce trafic plus difficile.