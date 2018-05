Gabon: un nouveau gouvernement pour organiser les élections législatives

Le Gabon a désormais un gouvernement. L’équipe, qui a pour mission d’organiser rapidement les élections législatives attendues depuis près de 2 ans, compte 41 membres. On n’y trouve pas de changements majeurs, y compris du côté du Premier ministre, qui a été reconduit.

Le Gabon s’est doté d’un nouveau gouvernement, vendredi 5 mai au soir. La nouveauté de cette nouvelle équipe, c’est l’entrée au gouvernement de 3 opposants modérés. Michel Menga M’Essone à l’habitat et Jean De Dieu Moukagni Iwangou à l’enseignement supérieur sont bombardés ministre d’Etat. David Mbadinga, le 3ème opposant à intégrer ce gouvernement, a quant à lui été logé au Commerce. Mais vont-ils accepter ces postes ? La question se pose car, en septembre 2015, Moukagni Iwangou avait déjà décliné une offre similaire.

Les hommes du président occupent toujours les postes clefs. Etienne Massard est à la Défense. Régis Immongault – qui a les faveurs des bailleurs de fonds – quitte l’Economie pour les Affaires étrangères. Alain Claude Bilie By Nze passe de la Communication au Sport et au tourisme. Il est remplacé à son ministère précédent par l’ancien journaliste Guy Bertrand Mapangou. Lambert Noël Matha reste à l’Intérieur. Idem pour le ministre du Budget, Jean Fidèle Otandault et celui du Pétrole, Pascal Houagni Ambourouet.

Ali Bongo a sacrifié quelques cadres du dispositif qui lui avait permis de conserver son pouvoir après la présidentielle de 2016. Il s’agit de Pacôme Moubelet Boubeya, Jean Pierre Oyiba et Paul Biyoghe