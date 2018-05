Municipales en Tunisie: «Maintenant au moins on aura un maire redevable»

Ils sont plus de 5,4 millions de Tunisiens à être appelés aux urnes ce dimanche pour les premières municipales depuis la révolution. Depuis 2011, et jusqu’à maintenant les municipalités sont dirigées par des délégués spéciaux, nommés par le pouvoir central, sans consulter les citoyens. Ces élections marquent donc le début d’une nouvelle ère pour la démocratie locale en Tunisie. Reportage.

Dans le centre-ville de Tunis, les premiers électeurs sont arrivés doucement dans les bureaux de vote qui ont ouvert à 8 heures, heure locale.

Le centre de vote de la rue de Marseille, en plein centre de la capitale, attend ce dimanche plus de 5 000 électeurs. Une poignée d’entre eux seulement sont venus avant même l’ouverture des bureaux, à l’image d’Abdelaziz. Cet homme de 74 ans a sorti son plus beau costume pour l’occasion, et porte un pin’s aux couleurs du drapeau tunisien : « C’est la première fois que je vote pour des municipales en Tunisie ! Avant, on nous imposait le résultat, ils mettaient qui ils voulaient à la tête des municipalités. Mais aujourd’hui, grâce à la révolution on peut choisir, on peut élire qui on veut. »

Aujourd’hui, tout est différent. Ces élections municipales sont la première étape de tout un processus de décentralisation qui doit permettre aux citoyens d’avoir leur mot à dire dans la gestion de leur ville. Awatf, 54 ans, montre fièrement son doigt tâché d’encre électorale. Elle attendait ces élections avec impatience : « Maintenant au moins on aura un maire redevable. On pourra lui dire voilà ce que tu as nous promis, voyons si tu l’as fait ou pas. »

Peu d’électeurs, beaucoup de journalistes et d’observateurs

Des électeurs optimistes donc mais très peu nombreux. Car malgré les enjeux de ce scrutin, le grand gagnant risque fort d’être l’abstention. De nombreux Tunisiens disent ne pas vouloir voter. Ils sont déçus par la classe politique qui, depuis sept ans, n’a pas tenu ses promesses alors que la situation économique s’aggrave de jour en jour.

Selon le dernier sondage publié en janvier, il pourrait y avoir plus de 60 % d’abstention. A 11h, heure locale, l’Isie (Instance Supérieure Indépendante pour les Elections) annonçait les premiers chiffres du taux de participation : moins de 10%.

Miguel Hernando de Larramendi est membre de l’Opemam, un organisme espagnol universitaire spécialisé dans l’observation des élections dans le monde arabe : « Pour l’instant, on voit que le taux de participation n’est pas très élevée. Il n’y a personne dans la salle de vote tandis que la cour est pleine de journalistes et d’observateurs. »

Alors ici tout le monde espère que les Tunisiens seront plus nombreux à voter dimanche après-midi. Ils ont jusqu’à 18 heures pour mettre leur bulletin dans l’urne. Pour ces élections, il y a plus de 2 000 listes candidates, dont 40 % de listes indépendantes. Ces dernières se mesurent aux deux poids lourds de l’arène politique : les islamistes d'Ennahdha et le parti Nidaa Tounes. Tous les deux sont membres de la coalition au pouvoir et ont déployé des moyens importants pendant la campagne.