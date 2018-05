Tunisie: vote sans enthousiasme pour les premières municipales post-révolution

En Tunisie, les bureaux de vote ont fermé leurs portes. Ce dimanche avaient lieu les premières élections municipales depuis la révolution. Finalement, la plupart des 5,4 millions de Tunisiens inscrits ne sont pas allés voter. Le dernier chiffre donné par l’Isie, l’instance chargée d’organiser les élections, est de 25 % de participation seulement à 17h, une heure avant la fin du vote.

Même les estimations les plus pessimistes ne tablaient pas sur une telle abstention. Certes c’est un taux provisoire, il devrait évoluer au fil des heures et des jours, mais personne ne croit à un miracle. Cet après-midi dans les bureaux de vote, responsables et observateurs ne cachaient pas leur déception en voyant les électeurs traîner des pieds. Déception plus forte encore face au peu de mobilisation des jeunes électeurs, très remarquée aujourd’hui.

En guise de consolation, l’absence d’incidents majeurs lors des opérations de vote. Celles-ci se sont plutôt bien déroulées à en croire les informations de l’Isie.

C’est aussi l’avis de Mourakiboun, le plus grand réseau d'observateurs du pays, qui a déployé 3000 bénévoles dans les 350 municipalités tunisiennes.

Eux ont remarqué des lacunes dans l’organisation, plus que lors des élections précédentes, mais rien qui ne remette en cause l’ensemble du scrutin.

Enfin sur le plan sécuritaire, alors que certains s’inquiétaient de possibles attentats lors de ces élections, aucun problème n’a été signalé. Les bureaux de vote qui se trouvaient dans les régions frontalières, près de l’Algérie où le risque terroriste est jugé élevé, ont fermé plus tôt que les autres, à 16h. En tout 60 000 policiers et militaires étaient déployés dans tout le pays pour ces municipales.

Pour les résultats, il faudra encore patienter quelques jours, l’Isie a annoncé qu’ils seraient dévoilés mercredi 9 mai.