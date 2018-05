Congo-B.: le général Mokoko s'exprime dans une lettre mais pas à la barre

Troisième jour de procès pour le général Mokoko à Brazzaville. Il n'a pas fallu plus de quatre heures au procureur pour présenter ses éléments de preuve. Il n'y a eu aucun débat contradictoire, le général Mokoko et ses avocats étant restés fidèles à leur stratégie de ne pas répondre aux questions du juge ni participer aux débats. Silencieux à la barre, l'accusé a tout de même décidé de s'exprimer à travers un courrier manuscrit de deux pages écrit depuis sa prison. Un document authentifié par ses avocats, daté du 8 mai et que RFI s'est procurée.

Pas plus dans ce courrier que devant le juge Jean-Marie Michel Mokoko n'entre dans le détail des accusations portées contre lui. Il les balaie d'un revers de la main : « Ce n'est pas à la justice que j'ai à faire mais à l'arbitraire », écrit le général.

Il revient sur ce qu'il présente en quelque sorte comme son péché originel : sa décision d'affronter le président Denis Sassou-Nguesso à l'élection de 2016. « Je me suis heurté, écrit-il, à la machine totalitaire. ». « Une machine » qui aurait essayé de le faire « plier », exigeant de lui « qu'il reconnaisse des résultats que le monde entier savait avoir été grossièrement truqués ».

Et c'est ce refus de « plier » qui lui vaudrait d'être derrière les barreaux aujourd'hui. Dans son courrier, le général Jean-Marie Michel Mokoko accuse en effet Brazzaville d'avoir ensuite « dépensé des fortunes » pour le « diaboliser » avec « des consultants et complices étrangers » et de « jeter les adversaires politiques en prison pour tenter de masquer l'inexorable descente aux enfers du pays ».

L'ex-chef d'état-major parle d'un procès « inique » et justifie aussi une nouvelle fois son silence à l'audience. « Après plus de quarante ans d'une carrière militaire sans tache, au service du peuple congolais, et au terme de deux ans de prison, il ne me reste que mon honneur dont je n'ai pas l'intention de faire offrande à ce régime. »

C'est la deuxième fois depuis son arrestation en juin 2016 que Jean-Marie Michel Mokoko fait circuler une lettre écrite en prison. La précédente, en mars dernier, était adressée au doyen des juges d'instruction. Le général Mokoko y expliquait déjà n'entendait plus « plus prendre part à la procédure dirigée contre [lui] », pour ne pas cautionner une « parodie de justice ».

→ Lire la lettre manuscrite du général Mokoko