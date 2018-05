Côte d’Ivoire: la Commission électorale vers une vaste opération d’inscriptions

En attendant de connaître la prochaine date des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) annonce que la révision de la liste électorale aura lieu en juin prochain. Une opération de mise à jour pour ceux déjà inscrits et d'inscription pour les nouveaux électeurs qui aura lieu sur une période d'une semaine.

Un peu plus de 6 millions 300 000, c'est le nombre d'électeurs recensés lors du dernier scrutin électoral. Avec cette nouvelle session qui durera une semaine à la mi-juin, la commission escompte augmenter ce nombre, mais surtout elle vise, avec 10 fois plus de centres d'enregistrement (10 500), à encourager les Ivoiriens à s'inscrire sur les listes.

Gervais Delipelna Coulibaly vice-président de la CEI revient sur le processus entre ceux déjà inscrits qui veulent effectuer des modifications et ceux qui s'inscrivent pour la première fois. « Les personnes qui figuraient sur la liste électorale doivent fournir leurs cartes d’identité, la carte d’électeur ou une attestation administrative d’identité. Elles viennent donc et nous vérifions si elles sont sur la liste électorale. Il y a le deuxième groupe qui ne figure pas sur la liste, les personnes viennent avec la carte nationale d’identité ou la pièce nationale administrative d’identité.

Nous allons donc ouvrir 10 500 lieux d’enrôlement sur l’ensemble du territoire et nous allons faire cet enrôlement sur une semaine. Cette année, nous avons décidé de nous rapprocher des électeurs pour pouvoir les récupérer même dans les campements, pourvu qu’il y ait un lieu de vote. »

Une révision des listes plus courte mais plus efficace et plus proche des électeurs, espère la Commission en attendant les prochains scrutins électoraux (municipales et régionales) qui auront lieu probablement courant septembre.