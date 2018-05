Mali: à Ménaka, Boubeye Maïga promet une aide alimentaire et matérielle

Une visite de quelques heures dans le nord-est du Mali pour le chef du gouvernement. Cette région, frontalière du Niger, a connu une flambée de violences intercommunautaires ces dernières semaines. Dans ce contexte de tensions, le Premier ministre a rappelé la mission de l'Etat : protéger les populations et assurer le développement de la région.

L'hélicoptère atterrit dans la cour de la mission de l'ONU à Ménaka. Le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga descend, est accueilli par le gouverneur des régions et un détachement de l'armée malienne.

Mais dès que l'on quitte le camp de la Minusma pour le centre-ville de Ménaka, une dizaine de véhicules avec des hommes armés jusqu'aux dents sont là : ce sont des éléments de deux groupes armés, le MSA et le Gatia, très influents dans la ville et qui travaillent avec des forces régulières et internationales.

Le long de la route qui mène vers la place de l'Indépendance de Ménéka, les enfants scandent « vive le Mali ! ». On constate que des populations déplacées sont revenues. Un autre constat : le drapeau national est visible sur les groupes armés.

Sur la place, des milliers de personnes, représentants et élus prennent la parole. Ici, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il y a de l'insécurité alimentaire, clament-ils. Le Premier ministre, tout de blanc vécu, prend la parole. Il annonce que l'Etat malien a acheté deux groupes électrogènes pour alimenter la ville. Il annonce également une aide alimentaire.

Puis il s'adresse aux groupes armés : ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme auront affaire à la justice.