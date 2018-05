RDC: la délégation de l'OIF se félicite de l'inclusivité du comité d'audit

L’audit du fichier électoral se déroule jusqu'au 26 mai 2018 et sera réalisé par des experts de l’Organisation internationale de la Francophonie avec la présence des observateurs du pouvoir, de l’opposition, de la société civile et de la communauté internationale. C’est ce mercredi qu’a eu lieu la présentation des termes de référence de ce travail sur ce fichier très critiqué par l’opposition et une partie de la société civile.

Devant la presse et d’autres invités, le président de la Céni Corneille Nangaa s’est félicité de la participation des délégués de toutes les composantes au lancement de ces travaux d’audit et de leur implication dans ce processus en qualité d’observateurs.

Pour ce travail, un comité ad hoc a été mis sur pieds. Il est composé des sept représentants de la Céni, de cinq experts de l’OIF et de douze observateurs à raison de trois représentants de la société civile, trois de la majorité présidentielle, trois de l’opposition et trois représentants de la communauté internationale.

Le général Siaka Sangare, qui conduit la délégation de l’OIF, s’est également dit satisfait du caractère inclusif de ce comité : « J'avoue que nous sommes heureux aujourd'hui de constater que tous les acteurs sont là : l'opposition, la majorité, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Donc ce caractère inclusif est bien respecté et nous en sommes fiers. »

Il a également précisé les axes autour desquels seront articulés ces travaux. « Il faut procéder à une revue documentaire, à une revue informatique, à une revue technique, à une revue démographique. »

Ce comité se réunira formellement à quatre reprises, tout au long de la mission d’audit du fichier électoral. La dernière réunion présentera un rapport et des recommandations préliminaires de l’audit réalisé par la mission de l’OIF.