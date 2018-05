Congo: pour le gouvernement, «l'Eglise sort de son rôle»

Je ne sais pas en quoi l'adoption d'une nouvelle Constitution par le peuple le 25 octobre 2015 a un rapport avec la crise socio-économique que nous vivons. Je voudrais qu'on fasse le lien. Est-ce qu'avec l'ancienne Constitution, celle de 2002, on aurait pu enrayer la chute brutale des prix du baril de pétrole? Je m'interroge sur la cohérence des évêques à ce sujet. Deuxièmement, je ne vois pas en quoi, l'organisation d'un dialogue politique alors que les institutions fonctionnent normalement, que le gouvernement est à la tâche, que le président de la République préside, je ne vois pas l'objet contenu et les finalités d'un éventuel dialogue qui serait organisé pour régler une situation qui n'est pas une situation d'ordre politique, mais une situation d'ordre socio-économique, je considère que l'Eglise catholique, comme l'ensemble des cultes dans notre pays, devraient plutôt faire que ce mauvais moment, douloureux pour la population, puisse passer avec le moins de dégâts sociaux possibles. Et je crois qu'elle sort de son rôle quand elle décide de se substituer à l'opposition pour envoyer un message politicien à l'opinion nationale et internationale.