Les droits et libertés sont sérieusement menacés dans le pays. L’Etat de droit est vidé de son contenu, le dialogue politique est en panne, le dialogue social également. Donc aussi bien les forces sociales, que les forces politiques ont jugé les gens de conjuguer leurs efforts à travers un cadre de concertation, c’est le nouveau front, pour que nous puissions tout mettre en œuvre pour défendre l’Etat de droit et la démocratie qui sont menacés, et offrir un espoir aux Nigériens. Les objectifs de ce cadre, c’est d’abord mettre un frein à la dérive au Niger. Il n’est même pas possible de manifester, il n’est pas possible d’avoir une opinion, il n‘est pas possible d’avoir une opinion, il n’est pas possible d’exercer les droits les plus élémentaires garantis par la Constitution. Au Niger, on peut vous déporter, on peut même vous déchoir quasiment de votre nationalité pour votre opinion. Nous disons que s'en est trop.