Côte d’Ivoire: une pièce de théâtre sur la préservation de la forêt du Cavally

En Côte d’Ivoire, la pièce de théâtre « Sauvons le Cavally II » a pour but de sensibiliser à la préservation de l'une des dernières forêts primaires du pays. La forêt classée du Cavally, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Liberia, est investie et progressivement détruite par des planteurs illégaux. Cette pièce écrite par Luis Marques en collaboration avec la Fondation pour les chimpanzés sauvages (WCF- Wild Chimpanzee Fondation) revient d'une tournée dans des villages riverains du Cavally. Elle a été présentée, vendredi et samedi 19 mai, à Abidjan, à la Fabrique culturelle.

Ecrite et mise en scène par Luis Marques, « Sauvons le Cavally II » a fait le tour des villages bordant la forêt classée. Grâce à un humour au vitriol et une intrigue qui s'inspire de faits et de personnages réels, elle a fait mouche. La pièce s'achève d'ailleurs sur une note d'espoir avec l'arrestation d'un notable véreux - elle aussi inspirée de faits réels - grâce aux efforts de la société civile et d'un courageux agent des eaux et forêts.