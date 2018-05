Ebola en RDC: à Mbandaka, l’hôpital de Wangata en première ligne

En attendant la finalisation de la mise en place du centre de traitement d'Ebola à 15 km de Mbandaka, les cas suspects et les cas confirmés sont pris en charge à l'hôpital général de Wangata où un bâtiment a été isolé et équipé.

C'est un bâtiment totalement isolé du reste de l'hôpital général de Wangata qui a été emménagé et équipé pour abriter cette unité de traitement d'Ebola. « C'était un bâtiment qui accueillait des salles de réunion et une unité de nutrition. On l'a fait évacuer pour qu'il serve de centre de traitement et d'isolement », explique le docteur Mazibu Hilaire, médecin directeur de l'hôpital.

Le personnel médical des trois principaux hôpitaux de Mbandaka est associé aux experts de Médecins sans frontières pour la prise en charge des cas. Le circuit est organisé de manière à éviter que le personnel soignant soit contaminé ou ne contamine le reste de l'hôpital. « Il y a un circuit où il peut sortir et être désinfecté, et le reste est brûlé », indique le docteur Mazibu Hilaire.

#EbolaRDC Selon les chiffres du ministère de la santé, à ce jour, 46 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 21 confirmés, 21 probables et 4 suspects Patient LIGODI (@ligodipatient) 20 mai 2018

La tâche n'est pas facile pour l'hôpital général de Mbandaka qui abrite également une unité de traitement de choléra depuis avril 2018. « On n'a pas choisi Wangata par hasard. Nous avons eu à gérer des épidémies de choléra à maintes reprises. En 2014, on avait aussi géré un cas suspect d'Ebola », note le directeur de l'hôpital. Le docteur Mazibu Hilaire ne s'alarme pas. Ses équipes, dit-il, sont habituées à gérer les épidémies.

J'ai entendu les gens parler d'Ebola, des épidémies. Moi, je n'ai pas peur parce que je marche avec mon Seigneur. Comment je peux avoir peur avec mon Dieu? Reportage: dans les ports de Mbandaka, les voyageurs inconscients du danger