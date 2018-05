Mikaté, le moteur de recherche africain «nouvelle génération»

Développée par deux journalistes franco-ivoirien et franco-congolais, l’application Mikaté pour smartphone est un moteur de recherche fonctionnant uniquement à partir des images réalisées avec son mobile. Au lieu de taper un mot dans un moteur de recherche, vous prenez une image avec votre smartphone, vous l'entrez dans l'application et cela permet de visualiser toutes les vidéos en rapport avec la photo.

Présentée en avant-première le 27 avril dernier à l’occasion du SITA, le Salon International du Tourisme d’Abidjan en Côte-d’Ivoire, qui était cette année consacré aux nouvelles technologies au service du tourisme, la future application Mikaté permettra de recevoir un contenu vidéo informatif à partir d’une simple photo prise avec son mobile. Son principe de fonctionnement est simple à comprendre: quand vous « Mikatez », le drapeau de la Côte-d’Ivoire par exemple, ce moteur de recherche spécialisé dans la reconnaissance d’image, analyse le sujet de votre cliché et vous invite en retour à consulter de courtes séquences filmées directement sur votre mobile.

Des beignets congolais à la réalité augmentée

Ce dispositif de réalité augmentée pioche dans des bases de données les extraits vidéo exclusivement en rapport avec votre photo, nous précise le journaliste franco-congolais Shaman Dolpi, qui est à l’origine du concept. Mikaté, c'est le nom qu'on donne aux beignets congolais que l'on mange le matin. Un souvenir d’enfance que Shaman Dolpi, originaire de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville a voulu nous faire partager en nommant ainsi cette application qui sortira en septembre prochain et sera totalement gratuite en fonctionnant sur n’importe quel type de smartphone.

L'UOAA, la CEDEAO, l'OMS l'ont compris...Avec Mikaté, on peut contribuer à éradiquer les faux médicaments Shaman Dolpi

Cette application permettra de lutter contre le fléau des faux-médicaments sur le continent africain. Mais cela n’est pas la seule utilisation possible pour ce moteur de recherche par images. Au-delà de la promotion de marques, d’événements culturels, de lieux touristiques et de la communication en générale, les concepteurs de l’application désirent aussi s’attaquer à l’une des problématiques typiques du continent, celle de l’authentification des titres fonciers. A qui appartient ce terrain ? Est-ce une véritable annonce de vente ? Le cadastre est-il à jour ? Une vérification en direct sur les mobiles qui s'effectuera bientôt à l’aide d’une simple photo. «Mikaté, qui s’adresse principalement au continent africain, est le précurseur de la prochaine génération des moteurs de recherche », affirment ses créateurs qui ambitionnent plus tard de rendre accessible à tous et partout dans le monde, leur innovation.