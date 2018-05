[Reportage] RDC: un nouveau centre de traitement d'Ebola mis en place par MSF

La prise en charge des cas suspects et des cas confirmés du virus Ebola connaîtra cette fin de semaine une nouvelle étape à Mbandaka. Tous les malades vont être transférés au centre de traitement d'Ebola mis en place par Médecins sans frontières à 15 km de la ville.

C'est un complexe d'environ 65 mètres de longueur et 50 mètres de largeur qui va abriter ce centre de traitement d'Ebola. Au moins 15 tentes vont être déployées pour un circuit bien défini.

Après la salle de triage qui permet de séparer les cas suspects des cas confirmés, les personnes emmenées ici seront placées à des endroits différents pour le suivi et le traitement. Un peu plus loin, une morgue est même prévue. D'après les estimations, le centre sera prêt d'ici à vendredi, le temps que le pavement sèche.

« On est en train d'installer ce qu'on appelle les CTE qui nous permettent d'avoir un traitement tout à fait isolé, autonome et qui permettent de prendre absolument toutes les mesures et d'être le plus efficace possible », explique Julien Raikman, chef de mission de MSF en RDC.

D'autres endroits ont été identifiés pour abriter d'autres centres spécialisés en cas d'explosion de l'épidémie. « On a identifié d'autres endroits avec lesquels on travaille avec MSF Barcelone et dans lesquels on va installer de l'isolement pour être sûr de pouvoir faire face à des cas qui seraient déclarés là-bas et qui seraient difficiles à amener vers les structures plus grosses à Bikoro et à Mbandaka », poursuit Julien Raikman.

Entre-temps, l'hôpital général de Wangata continue à accueillir cas suspects et cas confirmés.