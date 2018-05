Sénégal: les étudiants de nouveau dans la rue

Au Sénégal, les étudiants sont de nouveau dans la rue, jeudi 24 mai, dix jours après la mort d'un des leurs, Fallou Sène, à l’université de Saint-Louis. C'était lors d'une manifestation pour le versement des bourses qui a dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. Depuis, les campus sont en ébullition à Saint-Louis mais aussi Ziguinchor ou encore Dakar. Les étudiants ont marché ce matin pour rendre hommage à leur camarade et réclamer la justice.

Larmes de tristesse, de colère, de lutte, 2 000 étudiants se sont retrouvés très tôt au pied de l’obélisque : « Camarades étudiants, vous vous demandons d’observer une minute de silence à l’endroit de notre frère camarade ». Symbole de cette manifestation, explique Amadou Sar, le rouge : « Le rouge symbolique la lutte, la bataille, notre mécontentement suite à la mort de notre très cher camarade Fallou Sène ».

Les étudiants grévistes veulent la justice pour leur camarade Fallou Sène et doutent pour le moment des promesses de l’Etat. Car dans le passé, nombre d’affaires ont été étouffées, explique Mamadou Diallo : « Depuis 1968, des étudiants meurent suite à des affrontements avec les policiers. En 2001, on a assisté à la mort de Balla Gaye ; en 2014, Bassirou Faye ; aujourd’hui, c’est Fallou Sène. Ce sont les mêmes problèmes qui se répètent chaque année ».

Justice pour Fallou Sène, démission des ministres notamment de l’Enseignement supérieur, remise en état des facultés... la liste des revendications s’allonge. Et les étudiants, comme Mamadou Dian, ont bien compris comment faire pression sur le président Macky Sall : « En tout cas, si cela continue, en 2019, nous aurons notre carte et nous allons contribuer à la chute de ce régime-là. On n’en veut plus ».

En attendant des propositions concrètes du sommet de l’Etat, les syndicats étudiants poursuivent leur mobilisation. Dans les facs, la grève illimitée continue.