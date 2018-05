Soutien de la candidature rwandaise à l’OIF: un revirement de la France?

Emmanuel Macron est désormais le bienvenu à Kigali. Un signe de plus d'un nouveau départ dans les relations entre Paris et le Rwanda. Les deux chefs d'Etat ont fait part de leur bonne volonté pour travailler « ensemble », « de manière pragmatique », selon le président français. C'est dans ce sens que Paris soutient désormais officiellement la candidature de Louise Mushikiwabo, la chef de la diplomatie rwandaise à la tête de l'Organisation de la francophonie. C’est un virage à 180° de la politique de la France à l'égard de la Francophonie et de ses relations avec le Rwanda.

C’est un changement de cap. Parce que durant la guerre civile rwandaise, la France a soutenu le gouvernement de Juvenal Habyarimana contre la rébellion de Paul Kagame. Depuis le génocide, le président rwandais accuse la France, mais surtout un certain nombre d'officiels et d'officiers français de participation directe aux massacres. Notamment parce que la France a continué d'entretenir les mêmes relations avec le régime intérimaire, responsable du génocide de 1994.

Paris de son côté reprochait aux rebelles de Paul Kagame d'avoir descendu l'avion du président Habyarimana qui a aussi coûté la vie à l'équipage français et torpillé les accords de paix d'Arusha. Et c'est d'ailleurs la procédure judiciaire en France sur cet attentat qui a empêché jusqu'ici les deux pays de se réconcilier. Chaque fois que la procédure judiciaire en France pointait le régime de Paul Kagame, le président rwandais allait plus loin dans ses accusations contre la France : rupture des relations diplomatiques, fermeture de l'ambassade de France, démolition du centre culturel français, suppression de l'enseignement du français à l'école primaire.

Renoncement à la déclaration de Bamako ?

Malgré cette rencontre et ce soutien, rien de tout ceci n'est véritablement réglé. Parmi les raisons de ce rapprochement, côté français, on parle de pragmatisme. Côté rwandais, ce serait aussi parce que Paul Kagame connait depuis six ans des difficultés avec ses alliés traditionnels anglo-saxons, de plus en plus critiques sur les violations des droits de l'homme.

C'est aussi un tournant dans la politique de la France à l'égard de la Francophonie. Depuis les années 2000 et la déclaration de Bamako qui reste aujourd'hui un pilier de l'OIF, Francophonie devait rimer avec démocratie. C'était l'idée promue par la France qui était taxée d'hypocrisie. Concrètement, jusqu'à présent, la France soutenait au poste de secrétaire général des candidatures de nature à promouvoir la démocratie. On se souvient de la proposition faite à Abdou Diouf d'accepter de quitter la tête de l'Etat sénégalais contre ce poste, du veto mis à la candidature de Pierre Buyoya, accusé de crimes de guerre dans son pays, le Burundi, ou à Henri Lopès, le candidat du président Sassou-Nguesso, dont le régime était jugé trop peu démocratique.

Paul Kagame vient de changer sa Constitution et de briguer un troisième mandat, il est accusé par l'ONU comme les organisations de défense des droits de l'homme de mener depuis le génocide une répression féroce contre toute voix dissidente. On est donc très loin des engagements pris à Bamako et des valeurs démocratiques portées par la Francophonie, c'est ce que notent plusieurs officiels francophones, africains comme étrangers. Où c'est peut-être juste la fin d'une hypocrisie, moque un activiste africain.