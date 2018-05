RDC: 50 morts dans le naufrage d’une embarcation dans le Nord-Ouest

Terrible bilan en République démocratique du Congo après la mort de 50 personnes suite au naufrage d’une embarcation. Le drame s’est déroulé mercredi dans le nord-ouest du pays sur la rivière Momboyo.

Le naufrage a eu lieu précisément au niveau de Wassanya, dans le territoire de Monkoto, dans la province de la Tshuapa, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le drame s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. La Baleinière, un grand bateau en bois, effectuait la liaison entre Monkoto-Mbandaka. Plusieurs dizaines de passagers étaient à bord ainsi une grande quantité de marchandises.

Bille de bois

D'après Mustafa Bosenge, le maire de Boende, le chef-lieu de la province, l'embarcation aurait heurté une bille de bois. Le courant était très fort ce soir-là, et il aurait rapidement emporté le bateau. Cinquante corps ont été repêchés selon l'Agence France presse qui cite le vice-gouverneur de la province, Richard Mboyo Iluka. On ignore encore le nombre de personnes portées disparues. Une mission du gouvernement provincial a été envoyée sur place et les recherches se poursuivent.

Naufrages fréquents

Les naufrages sont fréquents en République démocratique du Congo sur les lacs, les fleuves ou les rivières. Les bilans sont souvent élevés en raison de la surcharge des embarcations et de leur vétusté. Faute aussi de gilets de sauvetage et du fait que la majorité des gens ne savent pas nager. Le mois dernier, par exemple, une quarantaine de personnes se sont noyées dans la rivière Ubangi.