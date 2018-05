Maroc: succès de la campagne de boycott, impact sur les entreprises visées

#SidiAli. Dans un esprit de transparence, Les Eaux Minérales d’Oulmès vous invite à visiter la source Sidi Ali à Tarmilat les samedis 19 et 26 mai, 02 et 09 juin. Un transport est proposé gratuitement depuis Casablanca et Rabat. Inscriptions par mail : visit.source@sidiali.ma pic.twitter.com/16RmEkzin7