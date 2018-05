France: perturbations en marge du concert de Roga Roga

Je pouvais accepter qu'on les appelle "combattants" parce que je pensais qu'ils menaient un combat digne. Mais là, ils se sont vautrés dans une vallée de quiproquos, dans une confusion totale. Je ne sais pas si vraiment je dois maintenir cette appellation de "combattants" parce que là ils mènent un combat rempli de confusion, un combat rempli d'aigreur, un combat rempli de haine. Je ne vois pas comment un homme qui se dit combattant congolais, donc qui défend les causes justes soit là pour prohiber l'évolution de la musique congolaise. On ne peut pas se battre contre la culture d'un pays, parce que la culture congolaise est toute l'identité du Congo. On ne peut pas confondre la culture d'un pays avec la politique. Quand le peuple congolais se comporte mal, Roga Roga dénonce. Quand le pouvoir ou le gouvernement se comporte mal, Roga Roga dénonce. Roga Roga, c'est la voix des sans voix. Donc, il ne faut pas lui attribuer la veste de politique, ou la veste d'un homme qui représente un régime quelconque. Non.