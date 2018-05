Guinée: peu de surprise dans le nouveau gouvernement

La liste du nouveau gouvernement a été rendue publique hier soir. Sans grands bouleversements, il enregistre néanmoins l'entrée au gouvernement de deux opposants qui dirigeaient deux petites formations politiques et qui étaient jusqu'à un passé récent très virulent vis-à-vis du chef de l'Etat Alpha Condé et de son régime.

Pas de quoi faire de grands commentaires dans les salons et dans les cafés. Sauf que les Guinéens attendaient mieux que ce qui leur a été proposé. Sur un échantillon d’une dizaine de personnes interrogées, toutes affirment « nous attendons de voir ».

On attend de voir puisque les leaders dans le précédent gouvernement ont tous été reconduits dans l'équipe d'Ibrahima Kassory Fofana. C’est le cas notamment de l’inusable et fidèle parmi les fidèles Mohamed Diané à la Défense. Ajouté désormais à cela, les affaires présidentielles, un vice-président qui ne dit pas son nom, Me Cheick Sako à la Justice, le général Bouréma Condé à l’Administration du territoire et le diplomate Mamadi Touré aux Affaires étrangères.

Un autre fidèle du chef de l’Etat Tibou Kamara anciennement conseiller spécial hérite en plus de l’Industrie et des PME. Les jeunes techniciens et fidèles aussi n’ont pas bougé. Ce sont Andoulaye Yéro Baldé qui garde le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Moustapha Mamy Diaby aux Télécommunications, Ibrahima Kourouma en charge de la Ville et de l’Aménagement du territoire, sans oublier le bouillant Bantama Sow au Sport et à la Culture.

Par contre, d’autres comme Albert Damantang Camara qui avait réussi à se maintenir depuis 2011 et Ibrahima Kalil Konaté ont fait les frais des récentes grèves dans le système éducatif.

En fin, il faut signaler l’entrée de deux opposants qui jusque là dirigeaient deux petites formations politiques Aboubacar Sylla et Mamadou Mouctar Diallo.