Ouganda: polémique autour d’une série d’expulsions dans le nord du pays

Notre équipe à Amnesty a enquêté sur ce dossier et on a découvert que des centaines de personnes ont été expulsées par l'armée ougandaise et les hommes des agences de protection de la forêt et de la vie sauvage. Ces gens ont été expulsés de maisons dans lesquelles ils ont toujours vécu parce que le gouvernement veut en faire une réserve de chasse.