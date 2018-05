RCA: plusieurs pays occidentaux absents d’une remise de diplômes aux FACA

Couac diplomatique en Centrafrique. Ce mercredi, lors de la cérémonie de fin de formation des soldats des forces armées de RCA par les forces russes, les nouveaux militaires ont reçu leur certificat des mains du président, Faustin-Archange Touadéra. Mais des représentants de plusieurs pays occidentaux n'ont pas été conviés.

Que ce soit la France, les Etats-Unis ou l’Union européenne, aucun de ces membres n’a reçu d’invitation officielle à la cérémonie de fin de formation des FACA, les forces armées centrafricaines, à l’ancien palais impérial de Berengo. Contrairement à la Russie évidemment, mais également à la Chine ou plusieurs pays africains.

Depuis le début de l’année, ce sont des instructeurs russes qui y ont implanté leurs quartiers afin de parfaire la formation des soldats centrafricains, déjà entraînés par l’EUTM, la mission de formation de l’Union européenne. Leur tâche est notamment d’apprendre aux FACA le maniement des armes, elles-mêmes livrées par la Fédération de Russie.

Dans les chancelleries occidentales, on se dit « étonné » de cette décision. Un diplomate estimant « que ce choix protocolaire n’est pas dramatique, mais le symbole est important. Et si on travaille ensemble, on travaille ensemble », juge-t-il en ajoutant qu’il n’y a pas de nouvelle guerre froide en Centrafrique. A la présidence, loin de vouloir alimenter toute polémique, on rappelle que le gouvernement a son pouvoir discrétionnaire et que cette activité résulte de l’activité bilatérale avec la Russie.