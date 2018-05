Mondial 2018: Ronaldinho dans le clip d'un hymne d'encouragement aux pays arabes

Un rappeur tunisien a conçu un hymne régional officieux pour la Coupe du monde de football 2018, qui débute ce 14 juin à Moscou, la première avec autant de pays arabes qualifiés. Le clip, dans lequel apparaît le joueur brésilien Ronaldinho, encourage donc la Tunisie, le Maroc, l'Egypte et l'Arabie saoudite.

Le morceau du rappeur tunisien K2rhym, « Oooh La La La La » comptabilise déjà plus de 6 millions de vues sur la plateforme de vidéos Youtube.

Le champion du monde 2002 et Ballon d'Or 2005 Ronaldinho y apparaît aux côtés du chanteur, entouré de danseuses qui se déhanchent, sur fond de paysages brésiliens et de drapeaux des quatre pays arabes - Tunisie, Maroc, Egypte et Arabie saoudite - qui se sont qualifiés pour la Coupe du monde de football qui débute le 14 juin en Russie.

« Arabes, en route pour Moscou, ramenons de bonnes nouvelles. Les Aigles sont venus de Tunisie, les Lions du Maroc, les Pharaons de l'Egypte », chante K2rhym en égrénant les noms des équipes nationales. Le clip de cette chanson devenue un hymne officieux du Mondial 2018 a en partie été tourné à Rio de Janeiro, dans le quartier où Ronaldinho a grandi.