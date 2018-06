En apparence, cela peut paraître comme étant une toute petite taxe : cinq centimes de dollars pour utiliser les réseaux sociaux, mais en réalité, quand on y regarde de plus près, c'est vraiment une façon de stopper ou de décourager les gens, surtout les blogueurs et les journalistes d'utiliser ces réseaux sociaux tout comme les services de messagerie instantanés.