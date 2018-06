Tchad: les professionnels en grève de la Justice décident de la suite de leur mouvement

Au Tchad, c'est ce mercredi que prend fin l'ultimatum des auxiliaires de justice demandant la relève du gouverneur de la région du Logone oriental et le commandant de la gendarmerie, à l'origine des tirs contre un avocat dans l'exercice de ses fonctions. Après les magistrats, huissiers, notaires et avocats ont débrayé et menacent de marcher si ces deux responsables ne sont pas sanctionnés. Pendant ce temps dans les services de la justice, les usagers galèrent.

Dans la cour du Palais de justice de Ndjamena plutôt déserte ce mardi en fin de matinée, ce jeune homme en quête d’emploi est plutôt désemparé. « Il y a un projet au ministère du Plan. On a besoin d'un responsable et c’est mon profil. [Mais] je ne peux pas me faire délivrer le casier judiciaire. Si la grève n’est pas levée avant le 11, je ne serai plus candidat». Cette grève compromet sa candidature à un poste, regrette le jeune homme.

Un autre jeune homme, venu se faire établir un acte, analyse la situation au-delà de son cas personnel. « Il y a aussi d’autres aspects. Par exemple, des justiciables qui attendent qu’on leur rende justice... Cela crée déjà un sentiment de désespoir. Et c’est tout le système du pays qui est touché. Donc, j’exhorte vivement les magistrats ainsi que le gouvernement à trouver rapidement un [accord] pour que cette situation puisse être décantée ».

Ce mercredi les professionnels de la justice se retrouvent pour évaluer leur mouvement. Les libéraux, eux, menacent de marcher en robe demain jeudi, si le gouverneur et le responsable de gendarmerie de Doba ne sont relevés de leurs fonctions.