Au Burundi, le président Nkurunziza annonce qu’il ne se représentera pas en 2020

Nous rappelons aux Burundais et à la communauté internationale que dans le discours que nous avons prononcé lors de notre prestation de serment en 2015, nous avons dit je cite - "nous jurons de respecter la décision de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne ce dernier mandat que vous venez de nous accorder". Nos ancêtres l'ont dit, "un homme se retourne dans son lit, mais ne se retourne pas dans sa parole ", et ne pas revenir sur sa parole fait partie des valeurs aussi bien des militants du parti Cndd-FDD que des Burundais. En tant que visionnaire du parti Cndd-FDD, je voudrais annoncer aux Burundais et à la communauté internationale que nous ne reviendrons pas sur notre parole. Notre mandat s'achève en 2020. En ce qui me concerne, je m'engage et je me prépare à soutenir de tout mon cœur, de toute mon intelligence et de toutes mes forces le nouveau président que nous élirons en 2020.