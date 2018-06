Mali: Hamadoun Touré en lice pour le scrutin présidentiel de juillet

Parmi la vingtaine de candidats déjà en lice pour le scrutin présidentiel du 29 juillet prochain, figure le Dr Hamadoun Touré. Cet ingénieur de formation a dirigé l'Union internationale pour les Télécommunications pendant 16 ans. Il explique à RFI les raisons de sa candidature.

Le candidat de l'Alliance Kayira 2018 entend, s'il est élu, organiser des dialogues nationaux pour réconcilier les habitants. Sur le plan de la sécurité encore, Hamadoun Touré promet de mieux former les militaires.

Ecoutez Hamadoun Touré interrogé sur sa candidature à la présidentielle

« Les Maliens sont aujourd’hui fatigués de la classe politique, explique au micro de RFI Hamadoun Touré, ils veulent un changement de personnes [pour apporter] des solutions [aux] vrais problèmes que sont le chômage des jeunes, que sont l’insécurité, les questions d’alimentation… Le panier de la ménagère est aujourd’hui très vide et donc, il faut un véritable changement. Et cela ne se fera que par quelqu’un qui pourra faire stopper la corruption».

C'est enfin un technocrate, qui espère lutter contre la mauvaise gouvernance dans le pays. Et ce d'autant qu'il n'a jamais été en situation de responsabilité dans les sphères de pouvoir.

« Et donc, c’est pourquoi je compte réellement me présenter cette année aux élections présidentielles. Je n’ai pas été ministre dans le passé et je n’ai pas été mouillé dans la mauvaise gestion et donc je peux amener un dialogue nouveau et amener tous les partenaires à parler ensemble ».