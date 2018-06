Côte d’Ivoire: après la mort d'un étudiant, le gouvernement désamorce la colère

Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) d'Abidjan, le gouvernement reprend la main. Le ministre des Sports répond aux camarades d'un élève de licence de sport qui s'est tué accidentellement faute de moyens médicaux adéquats sur place. Un accident qui a révélé d'autres travers de gestion de l'INJS, comme les problèmes de logement sur le campus sportif.

Après un début de marche avorté à Treichville dans les gaz lacrymogène de la police hier matin, les cris de colère des étudiants de l'INJS sont apparemment parvenus jusqu'au bureau du ministre des Sports ivoirien François Amichia.

Dans l'après-midi, le ministre s'est fendu d'un communiqué lu devant la presse dans lequel il indique tout d'abord que le gouvernement présente ses condoléances à la famille du jeune sportif décédé accidentellement. Puis il annonce la suspension du directeur du centre de la médecine du sport, un dispensaire visiblement défaillant au moment de l'accident mortel.

Le ministre indique par ailleurs qu'une enquête a été diligentée pour élucider les causes et les circonstances de ce décès. Enfin le communiqué mentionne que dans le cadre des opérations de réhabilitation du site sportif, dix-sept bâtiments d'une capacité de 2000 places devraient être mis en place pour la prochaine rentrée. De quoi peut-être calmer l'impatience et les revendications des jeunes sportifs ivoiriens qui attendent depuis plusieurs mois d'y être logés...

Selon nos informations, un rendez-vous entre une délégation d'étudiants et le ministre devrait avoir lieu.