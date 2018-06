Mauritanie: remaniement ministériel inattendu

Il y a du changement en Mauritanie avec un remaniement ministériel. Cinq ministères sont concernés, dont celui des Affaires étrangères qui revient à Ismail Ould Cheikh Ahmed, ancien envoyé spécial de l'ONU au Yémen.

Ce qu’il faut retenir de ce changement d’équipe ministériel en Mauritanie, c'est d'abord ce changement surprise à la tête de la diplomatie. D'autant plus étonnant qu'il intervient à trois semaines du sommet de l'Union africaine qui doit se tenir à Nouakchott début juillet.

Le différend était notoire entre l'ancien ministre des Affaires étrangères, Isselkou Ould Ahmed Izid Bih et le Premier ministre. C'est peut-être ce qui explique son départ du gouvernement, mais le calendrier n'en reste pas moins surprenant. Le nouveau chef de la diplomatie a fait l'essentiel de sa carrière aux Nations unies et Ismail Ould Cheikh Ahmed était encore récemment l’envoyé spécial de l'ONU au Yémen. Un dossier très loin des affaires africaines dans lesquelles il va devoir se plonger dans les semaines qui viennent.

A retenir par ailleurs dans ce remaniement des nouvelles nominations aux ministères du Commerce et de l'industrie, à celui des Affaires sociales, et à celui de la Jeunesse et des sports. Le ministère des Relations avec le Parlement est supprimé en tant que tel. Le dossier revient au ministère de la Culture. Le secrétariat d'Etat aux Affaires maghrébines et africaines disparaît. Une mesure qui interroge une fois encore à quelques semaines du sommet de l'Union africaine.