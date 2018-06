RDC: imbroglio autour de la publication des listes électorales provisoires

Que se passe-t-il avec les listes électorales en République démocratique du Congo ? En vue des élections prévues le 23 décembre, les listes provisoires répertoriant les 40 millions d'électeurs doivent être publiées. C'est en tout cas l'engagement qui a été pris le 28 mai dernier par la Commission électorale indépendante après l'audit du fichier électoral par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie.

Le travail d'impression des listes électorales continue. C'est le message du président de la Céni, Corneille Nangaa. En tous cas, l'opposition réclame la publication de ces listes électorales depuis le 28 mai, date à laquelle la Céni s'est engagée à les éditer le plus rapidement possible.

L’audit de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) révélait que près de 17% des électeurs inscrits n'avaient pas d'empreinte. Il faut donc vérifier les listes, c'est l'objectif de ces listes provisoires affichées dans les 171 antennes réparties sur l'ensemble du territoire.

Joint par RFI, le président de la Céni dit donc que l'édition des listes est en cours et que de toute façon la loi lui demande de publier les listes provisoires 60 jours avant le scrutin. Après avoir consulté la loi en vigueur, les articles 6 et 8 sont formels, ce sont en fait les listes définitives qui doivent être publiées 60 jours avant le vote.

La Commission électorale compte donc afficher les listes provisoires au plus tard au moment même où elle doit publier celles qui sont définitives.

Après cette découverte, dans la Commission on veut maintenant rectifier le tir et on assure que les listes provisoires seront affichées 90 jours au plus tard - c'est la loi - avant les élections. Ce serait donc en septembre. La Céni se veut rassurante et assure que le calendrier sera respecté.