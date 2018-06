Moïse Katumbi empêché de quitter la Belgique pour un problème de passeport

L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, n'a pas pu se rendre à Moscou mercredi soir. Il voulait assister à la Coupe du monde de football, mais il a été interpellé à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem au moment du contrôle d'identité. Son passeport ne serait plus valide.

Le passeport de Moïse Katumbi est-il falsifié, expiré, plus valide ? Les versions divergent encore un peu sur ce point, mais en tout état de cause, les autorités belges dans l'immédiat ont accordé un laissez-passer de quinze jours à l'opposant congolais. Il peut donc rester en Belgique avec l'obligation de régulariser sa situation au plus vite.

L'interpellation a eu lieu mercredi soir. Moïse Katumbi rentre alors d'un déplacement en Israël. En escale à Bruxelles avec son jet privé, il s'apprête à repartir à Moscou pour assister à la Coupe du monde de football quand la police des frontières contrôle ses papiers d'identité et s'aperçoit d'un problème avec son passeport.

Selon des sources jointes par l'Agence France presse, il s'agirait d'une fausse page, celle où figure l'identité de Moïse Katumbi, qui aurait été rajoutée à son passeport d'origine et qui rend le document invalide. Moïse Katumbi avance une autre version des faits. Son passeport est semi-biométrique et c’est pour cela qu'il ne serait plus valide. En fin d'année dernière, les autorités congolaises ont décidé d'invalider ces passeports pour les remplacer par des documents biométriques.

L'opposant congolais assure avoir fait une demande de passeport biométrique justement auprès de son ambassade en Belgique. Une demande refusée. Moïse Katumbi dénonce donc une annulation volontaire de son passeport par les autorités congolaises, une instrumentalisation de ses services et un acharnement à son encontre en raison de sa candidature pour l’élection présidentielle de RDC prévue en décembre prochain.