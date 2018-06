RDC: Jean-Pierre Bemba accueilli en Belgique après son acquittement à la CPI

L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté en appel de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est arrivé en Belgique ce vendredi 15 juin, a indiqué la Cour pénale internationale (CPI).

« Aujourd'hui, le 15 juin 2018, Jean-Pierre Bemba Gombo a été mis en liberté provisoire sous conditions spécifiques sur le territoire du Royaume de Belgique », a fait savoir la CPI dans un communiqué. Selon un porte-parole de la Cour, Fadi el-Abdallah, l'ancien vice-président congolais devrait retrouver sa famille sous peu.

« M. Bemba a été mis en liberté provisoire dans l'attente du prononcé de la peine dans l'affaire à son encontre, explique-t-il. Ceci vient suite à la décision de la Chambre qui a donc accordé sous certaines conditions cette mise en liberté provisoire et il a fallu bien entendu un certain temps pour prendre les mesures nécessaires du côté logistique, papiers, etc. »

Jeudi soir, les autorités belges avaient annoncé qu'elles acceptaient de le recevoir. « Il a en effet été transféré sur leur territoire », confirme Fadi el-Abdallah qui ajoute ne pas être en mesure de communiquer son « adresse potentielle ».

Affaire Bemba et al. : M. Bemba en liberté provisoire en Belgique en attendant une décision finale sur la peine https://t.co/YBgCgmEpAO CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) 15 juin 2018

Condamnation

Jean-Pierre Bemba a certes été acquitté des charges portées contre lui pour des crimes en République centrafricaine. En revanche, « il a été condamné pour atteinte à l'administration de la justice, pour subornation de témoins et falsification » de preuves, rappelle le porte-parole de la CPI. Une condamnation définitive car confirmée par la Chambre d'appel. « Nous attendons que la Chambre de première instance prononce la peine qu'elle juge adéquate à son encontre », conclut-il.

L'ancien vice-président congolais devra rester en territoire belge jusqu'au dénouement d'une affaire connexe.