RCA: l'ex-tennisman Boris Becker bénéficie-t-il d’une immunité diplomatique?

Boris Becker est-il vraiment un ambassadeur de la Centrafrique ? C’est ce qu’affirme l’ancienne gloire du tennis. Pour échapper à des procédures judiciaires au Royaume-Uni, l'ex-sportif allemand fait valoir son immunité diplomatique. Il serait chargé de représenter Bangui en tant qu’ « attaché » auprès de l'Union européenne mais parmi les autorités centrafricaines, on le connait plus pour son passé de tennisman que pour une actualité de diplomate.

C’est un match qu’il aurait préféré ne pas disputer. Boris Becker se retrouve devant les tribunaux, une nouvelle fois, pour une sombre histoire de dette au Royaume-Uni.

A Londres, un tribunal l’a déclaré en faillite, il y a un an déjà, pour des impayés qui remontent à 2015. Le triple vainqueur de Wimbledon considère ces procédures pour banqueroute comme « injustifiées et injustes », d’autant plus qu’il bénéficie d’une « immunité diplomatique conférée par la République centrafricaine », écrit-il dans un communiqué. Il aurait été attaché sportif, culturel et humanitaire de la RCA, auprès de l'Union européenne.

L’ennui, c’est qu'à Bangui, le ministère des Affaires étrangères n’a aucun souvenir d’un diplomate centrafricain nommé Becker. « Nous n’avons pas un représentant de cette nature. Nous n’avons pas un profil de poste pareil au sein de la représentation diplomatique. Donc, à titre personnel, Monsieur Becker, avec ce statut-là, cela ne me dit rien », a déclaré Cherubin Mologbama, directeur de Cabinet du chef de la diplomatie centrafricaine.

La Haute Cour, à Londres, devra trancher si Boris Becker bénéficie ou non d’une immunité diplomatique.

Le tennisman, qui a accumulé des dizaines de millions d'euros pendant sa brillante carrière s’est déjà retrouvé devant les tribunaux en Espagne, en Suisse et en Allemagne, pour des histoires d'impayés.