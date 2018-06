Afrique du Sud: en pleine grève de ses employés, Eskom rationne l'électricité

Les Sud-Africains subissent de plein fouet la grève qui touche Eskom, le géant de l'électricité. Depuis vendredi 15 juin, de nombreux employés de la compagnie nationale sont absents de leurs postes pour réclamer une augmentation de salaire. La conséquence est un délestage généralisé, donc des coupures d'électricité dans tout le pays, chose qui n'était pas arrivée depuis des années.

Les coupures d’électricité durent cinq à six heures. Elles touchent quartier après quartier dans les grandes villes sud-africaines. Le but, selon la compagnie d’électricité nationale sud-africaine Eskom, est d’économiser de l'énergie pour ne pas déstabiliser tout le réseau, car pendant l'hiver austral, la demande est forte et le géant de l'électricité ne peut pas y répondre à cause des défections dans ses rangs.

Les salariés demandent 15% d'augmentation sur leurs salaires. Une demande refusée jusqu'à maintenant par Eskom, qui s'est fortement endettée durant les années de présidence de Jacob Zuma. Les négociations devraient reprendre lundi 18 juin à Johannesburg.

Mais de nouvelles coupures sont attendues dans les prochains jours, car Eskom a aussi vu ses réserves de charbons diminuer fortement. La compagnie accuse également les grévistes de saboter l'approvisionnement de ce charbon vers les centrales.

Si les délestages continuent, ils risquent de sérieusement ralentir l'économie du pays. En attendant, Eskom préfère jouer la carte de la légèreté et conseille aux Sud-Africains d'aller regarder les matchs de la Coupe du monde dans des quartiers approvisionnés en électricité.