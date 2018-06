Les dessous de Pointe-Noire, une BD au stylo bille, sur la prostitution

«Les dessous de Pointe Noire» raconte les stratégies que mettent en place des jeunes prostituées pour trouver un mari européen et partir pour l'Occident. L'album publié par l'Harmattan BD et signé du dessinateur congolais KHP a la particularité d'être réalisée au stylo à bille.

Koutawa Hamed Prislay, KHP de son nom de plume, s'inspire de la réalité pour ses bandes dessinées. Après Descente aux enfers, une chronique réaliste sur la guerre civile au Congo, parue il y a vingt ans, le dessinateur publie des récits sur l'épidémie de sida.

Dans Les dessous de Pointe-Noire, sa première bande dessinée publiée en France, KHP raconte les déboires de deux jeunes filles qui cherchent à quitter le Congo-Brazzaville en séduisant des Européens. « A Pointe-Noire, on est dans le milieu des filles qui 'font la vie', des prostituées. La grande majorité de ces filles veulent trouver un blanc et venir en Europe », raconte l'auteur.

Le style graphique de KHP, en noir et blanc, est aussi réaliste que ses sujets. Sa particularité ? KHP dessine au stylo à bille : « J'ai utilisé le stylo parce que ça coûte moins cher. J'ai acquis une certaine aisance avec le stylo, ce serait difficile maintenant de changer de matériel ».

Invité du Salon du livre de Paris il y a deux ans, KHP a dû laisser femme et enfants pour rester en France : « On m'a conseillé de ne pas rentrer. Parce que c'est une période post-électorale, il y avait des troubles au pays. Je suis donc resté en attendant que ça se calme ». Depuis, KHP a obtenu le droit d'asile et réussit à vivre de ses dessins en France, en espérant retrouver sa famille dès que possible.

►Notez que KHP a participé à l'illustration de l'enquête de RFI sur l'histoire des violences politiques en Guinée. Une grande enquête et des dessins à retrouver dès aujourd'hui sur le site RFI Savoirs: Guinée : une histoire des violences politiques