Mali: Mamoudou Gassama reçu par le président IBK

Mamoudou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris, a été reçu ce lundi 18 juin à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.

« Au moment où le courage de tous était interpellé, mais où un seul peut faire la décision, tu as fait la décision. De ça nous sommes très fiers », a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta à Mamoudou Gassama, accompagné de son père. « Il y a une habitude culturelle chez nous. Quand on veut célébrer quelqu'un, dire son patronyme avec force et le répéter : Gassama », a ajouté le président malien.

« On a bien parlé. Il m'a félicité pour le boulot que j'ai fait », a expliqué à la presse le jeune homme de 22 ans, revenu en héros au Mali samedi dernier, neuf ans après l'avoir quitté.

Mamoudou Gassama a acquis une renommée mondiale après avoir sauvé un enfant d'une chute de quatre étages en escaladant la façade d'un immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris le 26 mai dernier. La scène, spectaculaire, a été filmée et abondamment partagée sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il était sans papiers, son acte de bravoure lui a valu de voir sa situation administrative régularisée, une première étape avant sa naturalisation promise par le président français Emmanuel Macron qui l'a reçu à l'Elysée. Le « Spiderman du XVIII » a également signé un contrat de 10 mois à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour y effectuer un service civique.