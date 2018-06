Côte d'Ivoire: pluies diluviennes et mortelles à Abidjan

Abidjan sous les eaux : la capitale économique de la Côte d'Ivoire a subi de fortes pluies, qui ont entraîné de fortes inondations. Les routes sont souvent impraticables en raison de dégâts matériels nombreux. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés depuis cette nuit. Il y aurait au moins quinze morts.

De notre correspondant à Abidjan, Frédéric Garat

Terribles ravages d’une pluie torrentielle cette nuit et ce matin sur plusieurs quartiers d’Abidjan. Des voitures submergées, des commerces dévastés, des habitations dont les portes ont été défoncées par la force de l’eau.

Le bilan communiqué par le GSPM, les sapeurs-pompiers d’Abidjan est d’au moins dix morts dans différents quartiers de la capitale économique. Le plus lourd bilan est à Cocody Riviera où l’on dénombre six victimes souvent piégées et emportées par des torrents d’eau et de boue qui sont montées cette nuit et ce matin parfois jusqu’à 1,5 mètres.

Souvent, les piétons imprudents ou les chauffeurs comme celui que RFI a vu au carrefour 9 Kilos sont projetés dans de larges caniveaux à ciel ouverts et sont noyés. De larges parties de chaussées sur lesquelles reposent des commerces se sont effondrées avec parfois des occupants.

Un hôpital de campagne

Il faut dire qu’Abidjan depuis le début de la soirée jusqu’à 6h du matin a connu une pluie dense et parfois violente ininterrompue.

Cette femme de Riviera 3 a eu la vie sauve grâce à la présence d’esprit de son père : « Aux environs de 3 heures, c’est notre père qui s’est réveillé et qui a dit que la maison commençait à s’inonder. Donc on a commencé à essayer de sauver ce qu’on pouvait sauver, mais c’était impossible parce que l’eau avait pris une dimension vraiment pas possible. Aujourd’hui, on ne pouvait plus rester à l’intérieur de la maison. Donc on a eu à sortir et à se mettre sur le toit jusqu’à 9 heures. Et maintenant, on est descendus pour essayer de voir ce qu’on peut sauver. En tout cas, aujourd’hui, c’est l’apothéose, c’est un peu ça. On pensait qu’on allait mourir ».

Une pluie que l’urbanisation galopante et le manque de canalisation adéquates ont rendue mortelle depuis plusieurs années à Abidjan. Face à l’urgence les sapeurs-pompiers qui ne chôment pas depuis 2 heures ce matin ont installé un hôpital de campagne dans un supermarché à Cocody Riviera.

Face aux problèmes d’inondation et donc de circulation en ville certaines épreuves comme le brevet des collèges dans les lycées français ont été reportées à jeudi.

Des pluies sur l'ensemble du pays

Ailleurs en Côte d’Ivoire, de grosses pluies ont été signalées dans plusieurs villes, du nord au sud de la Côte d'Ivoire. Cela a été le cas à Bouaké ou Yamoussoukro sans pour autant provoquer d'inondations. En revanche, l'eau a envahi les rues de certains quartiers à Daloa dans l'Ouest.

Mais sans dégâts importants, selon ce commerçant joint au téléphone : « Ça pleut partout à Daloa. Ce sont les habitations des bas-fonds qui sont inondées. Il n’y a pas de gros dégâts. Ca a empêché le commerce. Les rues sont un peu inondées, donc ça empêche les clients de sortir ».

→ Pour suivre la situation sur Twitter, @CivInondations