Sénégal: les étudiants de Saint-Louis annoncent la fin de la grève

A Saint-Louis au Sénégal, les étudiants ont décidé de reprendre les cours à partir de lundi 25 juin. En grève illimitée depuis la mort d'un des leurs, Falou Sène, le 15 mai dernier suite à des tirs des forces de l'ordre, les syndicats, face à l'inertie des autorités, ont décidé de changer de stratégie.

Si certains étudiants évoquent la lassitude, mais surtout la peur de perdre leur année de scolarité, c'est bien l'inertie de l'Etat qui pousse les leaders à modifier leur stratégie. Car malgré les promesses répétées du chef de l'Etat Macky Sall qui posait entouré d'étudiants il y a un mois devant la présidence, l'enquête sur la mort de Falou Sène semble au point mort. Aucune annonce n'a en tout cas été faite par le procureur.

Les syndicats étudiants ont donc décidé de déposer plainte contre X et de se constituer partie civile pour avoir accès au dossier judiciaire. Les étudiants vont donc retourner dans les amphithéâtres, mais leurs revendications restent les mêmes : ils exigent la vérité et demandent toujours le départ des ministres de l'Enseignement supérieur et de l'Intérieur. Enfin, les syndicats menacent de reprendre à tout moment leur grève illimitée si rien ne bouge du côté des autorités comme de la justice.